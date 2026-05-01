Ufficiale Hulk lascia l'Atletico Mineiro: "Porto con me un legame che mi ha cambiato la vita"

L’Atletico Mineiro ha annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con Hulk, uno dei più grandi idoli della storia recente del club. Per celebrare il legame con il suo pubblico, è stata organizzata una cerimonia d’addio il 10 maggio all’Arena MRV, prima della sfida contro il Botafogo valida per il campionato brasiliano.

L’attaccante ha voluto salutare con parole cariche di emozione: "Porto con me molto più dei titoli: porto un legame che mi ha cambiato la vita. Il Galo e la sua torcida mi hanno fatto sentire a casa dal primo giorno. Sarò eternamente grato a questo club che ho imparato ad amare. Vi aspetto allo stadio per salutarci insieme, come merita questa storia: con emozione, gratitudine e una grande festa".

Il club ha fatto sapere che nei prossimi giorni verranno resi noti ulteriori dettagli sull’evento, mentre è già stato concordato un match celebrativo anche al termine della carriera del giocatore. Arrivato nel 2021, Hulk ha lasciato un segno indelebile: protagonista nella storica doppietta campionato-Copa do Brasil dello stesso anno, ha contribuito anche alla conquista della Supercoppa nel 2022 e di cinque titoli statali consecutivi. I numeri parlano chiaro: 140 gol in 311 presenze, con 56 assist, per un totale di 196 partecipazioni dirette alle reti. Capitano, leader tecnico e simbolo dentro e fuori dal campo, Hulk ha conquistato il cuore dei tifosi, diventando un’icona assoluta. "Il mio legame con il Galo è fortissimo e non finirà mai. I miei figli resteranno a Belo Horizonte e ho voluto mantenere il mio spazio allo stadio", ha aggiunto.