Hulk in lacrime: "Me ne vado dall'Atletico Mineiro, ma una parte di me resterà qui sempre"

In procinto di trasferirsi al Fluminense, Hulk ha registrato un video di addio all'Atletico Mineiro. Questo venerdì (1 maggio), l'attaccante brasiliano di 39 anni e il club hanno raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto. Questo dopo oltre 300 presenze e 140 reti con la maglia del Galo. Conosciuto soprattutto per le prodezze con il Porto in carriera, oltre che le gesta in Nazionale brasiliana (49 apparizioni, 11 gol), non è riuscito a trattenere le lacrime per il momento carico di emozione.

"Vado avanti perché la vita, a volte, lo richiede. Indosserò un'altra maglia, ma il 'Galo' non uscirà mai da dentro di me. Mai, perché qui sono stato felice. Qui mi sono dato completamente, qui sono stato vero. E voi, voi siete stati parte di tutto questo. Grazie per ogni momento, per quelli belli e anche per quelli difficili, perché sono stati loro a rendermi l'uomo che sono oggi. Me ne vado, ma una parte di me resterà qui per sempre", ha dichiarato Hulk in un passaggio del suo messaggio.

Hulk si congeda come uno dei più grandi giocatori della storia dell'Atlético-MG, club in cui militava dal 2021. Già al suo primo anno trascinò la squadra alla conquista del Brasileirão e della Coppa del Brasile con 36 gol e 6 assist, diventando il leader assoluto dello spogliatoio.

In totale, la sua avventura con il club conta 309 partite, 140 gol e 55 assist. Nel corso del 2026, aveva collezionato finora 22 presenze e 5 reti. Il suo palmarès con l'Atlético-MG vanta cinque titoli del Campionato Mineiro, un Brasileirão, una Coppa del Brasile e una Supercoppa del Brasile.