Sassuolo-SPAL, il dg Gazzoli: "Serie B più importante della Coppa. Mercato? Difficile migliorarci"

La SPAL si gioca il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Sassuolo, ma è il mercato a tenere banco. Per fare il punto, a pochi istanti dell'inizio del match, è Andrea Gazzoli, direttore generale dei ferraresi. "Siamo contenti di essere nelle prime 16 della competizione, speriamo di fare un'ottima prestazione. Il campionato è un obiettivo più importante, è una lotta dura e speriamo di essere in corsa a fine stagione. Mercato? Valutiamo alcuni giocatori funzionali al gioco dell'allenatore, ma migliorare questa squadra non è semplice perché è un gruppo fatto di giocatori importanti che hanno fatto la serie A ma ci stiamo provando", le sue parole ai microfoni di Raisport.