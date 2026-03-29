Sassuolo, su Ruan Tressoldi si muove l'Atletico Mineiro: servono 4 milioni per il riscatto

Il Clube Atlético Mineiro sta lavorando alacremente per assicurarsi a titolo definitivo di Ruan Tressoldi, difensore del Sassuolo che è finito fuori dai piani della squadra di Grosso. In prestito dagli emiliani fino alla fine del 2025, il difensore ha impressionato staff tecnico e dirigenza brasiliana, al punto che il club vuole confermarlo senza rischio di perderlo per la fine del prestito.

Servono 4 milioni di euro per il riscatto

L' agenzia di stampa RTI Esporte ha appreso che l'Atlético Mineiro, per trattenere Ruan Tressoldi, dovrà pagare 4 milioni di euro (24,4 milioni di R$, al cambio attuale), una cifra considerata entro le possibilità di bilancio per i rinforzi della prossima stagione. Lo stesso difensore è felice di giocare nel suo attuale club e spinge per questa soluzione. C'è la volontà di finalizzare l'accordo in tempi brevi dunque e se l'Atletico non si tirerà indietro il Sassuolo cederà ufficialmente e a titolo definitivo il difensore.

La stagione 2025/26 di Ruan Tressoldi

Ruan Tressoldi Netto, difensore centrale brasiliano, sta vivendo la stagione 2025/26 in prestito all’Atlético Mineiro dal Sassuolo (fino a giugno 2026, con opzione di acquisto).Fino a dicembre 2025 ha collezionato 11 presenze e 1 gol con il Galo, tutte in Série A 2025, contribuendo con buone prestazioni nel reparto difensivo.