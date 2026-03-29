Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sassuolo, su Ruan Tressoldi si muove l'Atletico Mineiro: servono 4 milioni per il riscatto

Sassuolo, su Ruan Tressoldi si muove l'Atletico Mineiro: servono 4 milioni per il riscattoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 18:30Serie A
Simone Lorini

Il Clube Atlético Mineiro sta lavorando alacremente per assicurarsi a titolo definitivo di Ruan Tressoldi, difensore del Sassuolo che è finito fuori dai piani della squadra di Grosso. In prestito dagli emiliani fino alla fine del 2025, il difensore ha impressionato staff tecnico e dirigenza brasiliana, al punto che il club vuole confermarlo senza rischio di perderlo per la fine del prestito.

Servono 4 milioni di euro per il riscatto
L' agenzia di stampa RTI Esporte ha appreso che l'Atlético Mineiro, per trattenere Ruan Tressoldi, dovrà pagare 4 milioni di euro (24,4 milioni di R$, al cambio attuale), una cifra considerata entro le possibilità di bilancio per i rinforzi della prossima stagione. Lo stesso difensore è felice di giocare nel suo attuale club e spinge per questa soluzione. C'è la volontà di finalizzare l'accordo in tempi brevi dunque e se l'Atletico non si tirerà indietro il Sassuolo cederà ufficialmente e a titolo definitivo il difensore.

La stagione 2025/26 di Ruan Tressoldi
Ruan Tressoldi Netto, difensore centrale brasiliano, sta vivendo la stagione 2025/26 in prestito all’Atlético Mineiro dal Sassuolo (fino a giugno 2026, con opzione di acquisto).Fino a dicembre 2025 ha collezionato 11 presenze e 1 gol con il Galo, tutte in Série A 2025, contribuendo con buone prestazioni nel reparto difensivo.

Articoli correlati
Sassuolo, nuova avventura in Brasile per Ruan Tressoldi: va in prestito all'Atletico... Sassuolo, nuova avventura in Brasile per Ruan Tressoldi: va in prestito all'Atletico Mineiro
Ruan Tressoldi torna in Brasile: a un passo l'accordo definitivo tra Sassuolo e Atletico-MG... Ruan Tressoldi torna in Brasile: a un passo l'accordo definitivo tra Sassuolo e Atletico-MG
Sassuolo, per Tressoldi si allontana il San Paolo: "Lo volevamo in prestito per altri... Sassuolo, per Tressoldi si allontana il San Paolo: "Lo volevamo in prestito per altri sei mesi"
Altre notizie Serie A
Italia, tutti a disposizione di Gattuso nell'allenamento con Empoli Primavera. Domani... Italia, tutti a disposizione di Gattuso nell'allenamento con Empoli Primavera. Domani si va in Bosnia
Albania, addio Mondiale. Ismajli: "Il calcio ti volta le spalle. Meritavamo di più... Albania, addio Mondiale. Ismajli: "Il calcio ti volta le spalle. Meritavamo di più con la Polonia"
Lo storico agente di Dzeko: "Aveva già firmato con la Juve, con Paratici era tutto... Lo storico agente di Dzeko: "Aveva già firmato con la Juve, con Paratici era tutto fatto"
Prandelli: "Vlahovic era destinato al Pisa". Il retroscena svelato durante il 'Viva... Prandelli: "Vlahovic era destinato al Pisa". Il retroscena svelato durante il 'Viva el Tour'
Inter, Zanetti fa notare: "Calo di risultati? 14 vittorie e 3 pareggi nelle ultime... Inter, Zanetti fa notare: "Calo di risultati? 14 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 18..."
Sassuolo, su Ruan Tressoldi si muove l'Atletico Mineiro: servono 4 milioni per il... Sassuolo, su Ruan Tressoldi si muove l'Atletico Mineiro: servono 4 milioni per il riscatto
Febbre Italia, Di Natale: "La decide... Gattuso. Pio Esposito titolare? Sempre" Febbre Italia, Di Natale: "La decide... Gattuso. Pio Esposito titolare? Sempre"
Vitinha: "Proveremo a imporre il nostro gioco anche contro la Juve. Colombo ha qualità"... Vitinha: "Proveremo a imporre il nostro gioco anche contro la Juve. Colombo ha qualità"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Pio e Kean per battere la Bosnia. Servirà il miglior Donnarumma. Italiano alternativa a Conte. Che succede tra Ranieri e Gasp? Spalletti prova a convincere Vlahovic a restare. Paratici e Sarri parlatevi
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Tudor e le scelte sbagliate: 42 panchine in 3 anni, con la figuraccia di Madrid in mondovisione
Immagine top news n.1 Tottenham, decisione presa: Tudor non è più l'allenatore, concordato di comune accordo
Immagine top news n.2 Gatti verso Bosnia-Italia: "Lo spirito sarà di morire per il compagno, ne sono sicuro"
Immagine top news n.3 Milan, il nuovo acquisto Kostic è arrivato in città: stamattina le visite mediche a La Madonnina
Immagine top news n.4 Inter, sarà rivoluzione in difesa: Barça in pressing per Bastoni, tutti i nomi in uscita e in entrata
Immagine top news n.5 Un arbitro francese per Bosnia-Italia, lo stesso della Macedonia 4 anni fa: dirige Turpin
Immagine top news n.6 Napoli, deadline Lukaku: o farà ritorno entro martedì oppure verrà messo fuori rosa
Immagine top news n.7 -2 alla finale dei playoff per i Mondiali 2026, il punto sull'Italia: Scamacca in gruppo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Lo spirito 'juventino' dell'Italia di Gattuso: vincere è l'unica cosa che conta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il diciottenne e il quarantenne: i due eroi della Bosnia che sfiderà l'Italia in finale
Immagine news podcast n.2 "L'Italia s'è desta, finalmente. Ora mi aspetto Pio Esposito". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Meno quattro alla Bosnia: il grande dubbio di Gennaro Gattuso dopo ieri sera
Immagine news podcast n.4 Italia, perché di nuovo Bergamo. I nordirlandesi hanno già storto il naso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: "Arezzo-Ascoli decide il campionato. Gallo merita la B più di chiunque altro"
Immagine news Serie A n.2 Contro la Bosnia Retegui o Pio Esposito? La scelta degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Italia paurosa. Napoli, il caso Lukaku non inciderà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Albania, addio Mondiale. Ismajli: "Il calcio ti volta le spalle. Meritavamo di più con la Polonia"
Immagine news Serie A n.2 Lo storico agente di Dzeko: "Aveva già firmato con la Juve, con Paratici era tutto fatto"
Immagine news Serie A n.3 Prandelli: "Vlahovic era destinato al Pisa". Il retroscena svelato durante il 'Viva el Tour'
Immagine news Serie A n.4 Inter, Zanetti fa notare: "Calo di risultati? 14 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 18..."
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, su Ruan Tressoldi si muove l'Atletico Mineiro: servono 4 milioni per il riscatto
Immagine news Serie A n.6 Febbre Italia, Di Natale: "La decide... Gattuso. Pio Esposito titolare? Sempre"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Grave lutto in casa Modena: scomparsa a soli 10 anni la fglia del vicepresidente
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Finotto: "Con lo Spezia vogliamo rifarci dall'anno scorso. Sarà una gara tesa"
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, A. Oyono: "In estate solo Alvini ci credeva". E svela un retroscena in ritiro
Immagine news Serie B n.4 Sorrentino spinge il Palermo: "Può andare in A direttamente, ma non deve sbagliare più nulla"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Saporiti: "Vincere aiuta a vincere. Prossime due gare fondamentali per la salvezza"
Immagine news Serie B n.6 Giannitti sulla B: "Frosinone e Venezia in Serie A. Monza e Palermo se la giocheranno ai play off"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Maita: "La pressione si sente e pesa. Ma giochiamo a calcio, mica a padel"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati: pari fra Vicenza e Union Brescia. Vincono Crotone e Foggia
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Floro Flores: "Una vittoria per la B. Non è un problema farla a Salerno o dopo"
Immagine news Serie C n.4 A Terni nervi tesi anche in società: acceso diverbio fra Mangiarano e un dipendente
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati: il Cosenza frena il Benevento e aggancia la Salernitana. Finisce 1-1
Immagine news Serie C n.6 Ternana, alta tensione nella piazza: volantini contro la famiglia Rizzo e il dg Mangiarano
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Italia-Irlanda del Nord
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Galles-Bosnia Erzegovina, playoff con tabù: i gallesi non hanno mai battuto i balcanici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Italia-Irlanda del Nord, gli Azzurri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Rossettini: "Bene l'atteggiamento. Fiorentina o Juve in finale? Non fa differenza"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter, Piovani: "Nulla da rimproverare alle ragazze. Abbiamo ancora due obiettivi stagionali"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus-Fiorentina, le formazioni ufficiali: l'ex Bonfantini dal 1°. Thomas per Bonansea
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma corsara a Milano: 2-1 all’Inter. Sesta finale di Coppa Italia per le giallorosse
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter-Roma, le formazioni ufficiali: out Wullaert, c'è Magull. Viens guida le giallorosse
Immagine news Calcio femminile n.6 Nuovo record di pubblico in NWSL: in 63mila per Denver-Washington. Con 2 italiane in campo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giacinto Facchetti, il campionissimo dell'Inter amato da tutti Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!