Sassuolo, nuova avventura in Brasile per Ruan Tressoldi: va in prestito all'Atletico Mineiro
Nuova avventura in Brasile per Ruan Tressoldi. Dopo l'anno in prestito al San Paolo il difensore brasiliano vestirà la maglia dell'Atletico Mineiro. Ufficiale l'accordo tra il Sassuolo e il club alvinegro che lo ha ingaggiato in prestito con opzione di riscatto a fine anno.
Questo il comunicato dell'Atletico Mineiro:
Il Clube Atlético Mineiro comunica di aver raggiunto un accordo per l’ingaggio del difensore Ruan Tressoldi, che andrà a rinforzare la rosa bianconera per il prosieguo della stagione nelle competizioni Brasileirão e Copa Sudamericana.
Il Galo ha definito il trasferimento in prestito del giocatore per 12 mesi dal Sassuolo, con opzione di riscatto.
Cresciuto nei settori giovanili del Novo Hamburgo e del Grêmio, Ruan ha debuttato tra i professionisti proprio contro il Galo, nel dicembre 2017, in un match di Brasileirão.
All’inizio del 2024, il CIES Football Observatory ha segnalato Ruan Tressoldi come secondo miglior difensore al mondo per media di accelerazione a partita, dietro soltanto a Danilo (all’epoca alla Juventus e oggi al Flamengo).
Ruan Tressoldi è il 16º rinforzo ad aggiungersi alla rosa professionale dell’Atlético per la stagione 2025, considerando anche il rientro dal prestito dell’attaccante Isaac.
La lista dei nuovi arrivi comprende: Gabriel Menino, Patrick, Natanael, Júnior Santos, Tomás Cuello, Rony, Caio, Ivan Román, João Marcelo, Vitor Hugo, Dudu, Biel, Alexsander, Reinier e Ruan.
Ulteriori informazioni sulla presentazione ufficiale del giocatore saranno comunicate prossimamente attraverso i canali ufficiali dell’Atlético.