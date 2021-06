Sassuolo, vicino il rinnovo del giovane Oddei: contratto fino al 2025

Il Sassuolo pensa al futuro ed è vicinissimo al rinnovo del contratto del giovane Brian Oddei,, attaccante classe 2002, protagonista di cinque gare in Serie A nel corso dell'ultima stagione dei neroverdi con Roberto De Zerbi in panchina. Come riporta Sky, per il giovane attaccante italo-ghanese sarebbe pronto un contratto fino al 2025.