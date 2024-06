Ufficiale Sbravati lascia l'incarico di direttore del settore giovanile del Genoa. Lo aspetta la Juve

Dopo 21 anni si conclude l'avventura al Genoa di Michele Sbravati come direttore del settore giovanile rossoblù. A darne l'ufficialità lo stesso Genoa, con una nota ufficiale: "Il Genoa saluta e ringrazia Michele Sbravati. Dopo 21 anni insieme le nostre strade si separano. In questo lungo percorso sono state poste le basi per creare una struttura solida e avviare una crescita costante del settore giovanile e della scuola calcio, fino a competere ai livelli più alti con più squadre nei campionati nazionali. Ripercorrendo il tempo proviamo solo gioia e riconoscenza per i momenti indimenticabili che abbiamo vissuto insieme. Grazie Michele per il lavoro e il tempo che hai dedicato al Genoa, con i migliori auguri per il tuo futuro personale e professionale".

Come detto, adesso per Sbravati si apre un nuovo capitolo che porta il nome della Juventus: lavorerà a stretto contatto con Giuntoli, suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Imperia, e insieme a Pompilio e Stefanelli. In più avrà anche un ruolo legato al settore giovanile.

