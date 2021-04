Scamacca dice sì al Milan: "Giocare alle spalle di un campione di 38 anni? Perché no"

"Un giovane deve giocare il più possibile, rubando i segreti. Ma è chiaro che se fai il vice a un campione che però a 38 anni non può giocarle tutte il discorso è diverso". Il riferimento è ovviamente a Zlatan Ibrahimovic e il protagonista dell'intervista è Gianluca Scamacca che, ai taccuini di SportWeek, s'è soffermato su un possibile futuro lontano dal Sassuolo, squadra che detiene il suo cartellino ma che potrebbe cederlo in estate con il Milan tra i club interessati: "Mi danno in quella squadra o in un'altra? Non mi disturba, anzi. Per me è uno stimolo. Gioco in Serie A, il sogno di una vita. Vedo soltanto cose belle".

Attualmente in prestito al Genoa Scamacca, classe '99, ha una valutazione di mercato che si aggira sui 20-25 milioni di euro.