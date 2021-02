Scamacca, Niang, Cerri, Eder e Pellè. Ultime ore di mercato e solito giro degli attaccanti

Come spesso capita, le ultime ore di calciomercato hanno i nomi degli attaccanti come grandi protagonisti. E in ballo, queste 4 ore scarse che ci separano dal gong, ci sono ancora diversi profili e diverse squadre. Il Bologna per esempio, che oltre all'operazione Rugani sta portando avanti i contatti per M'baye Niang. Il nome che da più giorni sta catalizzando le attenzioni è quello di Gianluca Scamacca: la Juventus oramai si è defilata, ad oggi il suo destino sembra diviso fra un rientro al Sassuolo (per fare il vice Caputo) e un passaggio al Parma. Il club ducale, non dovesse chiudere per lui, prenderebbe in considerazione i nomi di Eder e Graziano Pellè: quest'ultimo è svincolato e quindi la firma potrebbe arrivare anche dopo il gong. Mentre la situazione Eder è più complicata: sotto contratto con lo Jiangsu, dovrebbe trasferirsi entro le ore 20 o comunque rescindere entro quell'orario per poter firmare anche nei prossimi giorni. E il Genoa? Nei giorni scorsi il Grifone aveva fatto passi importanti per Lammers dell'Atalanta, adesso sembra invece Alberto Cerri del Cagliari il primo nome per i rossoblù.