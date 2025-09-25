Scontri prima di Nizza-Roma: 13 i tifosi giallorossi processati, 89 quelli rilasciati

Dopo gli scontri tra i tifosi del Nizza e quelli della Roma di mercoledì sera, sono stati processati 13 tifosi giallorossi, i quali erano stati fermati a margine della partita di Europa League con l'accusa di essere stati coinvolti in un "raggruppamento finalizzato alla preparazione di violenze volontarie contro persone o alla distruzione o danneggiamento di beni, nonché al trasporto di armi proibite". L'operazione ha portato all'arresto di 102 sostenitori italiani.

Coloro che invece erano stati arrestati il giorno prima del match, sono stati rilasciati e sottoposti a un provvedimento che vieterà loro di accedere per 6 mesi nella zona delle Alpi Marittime. Questa misura preventiva è stata adottata dalle autorità francesi. Il resto dei tifosi non dovrà affrontare il processo, ma comunque dovrà rispettare quanto imposto.

Secondo quanto riportato da Le Parisien, i tifosi della Roma avrebbero organizzato raduni durante la trasferta con l'intento di creare dei disordini e compiere atti di violenza per la città di Nizza e contro la tifoseria dei rossoneri. Per questo le autorità hanno deciso di adottare delle misure straordinarie ieri sera durante la sfida valida per la prima giornata della League Phase di Europa League.