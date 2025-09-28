Kean ancora a zero gol nella Fiorentina 2025/2026. A Pisa almeno ha fatto il primo tiro in porta

Proseguono le enormi difficoltà della Fiorentina, che da ovunque si voglia provare a guardarla, risulta una squadra in piena crisi. D'identità, ancor prima che su ogni altro aspetto, e la mancanza di un tratto di gioco riconoscibile e preciso si sta riflettendo anche sul rendimento di alcuni singoli. Per fare un esempio forte, basta osservare cosa sta capitando al vicecapocannoniere del campionato in carica, a quel Moise Kean che da terminator del gol sta persino faticando a calciare in porta.

All'Arena Garibaldi, per il sentito e atteso Derby dell'Arno sul campo del Pisa, Kean è rimasto nuovamente a secco. Avrebbe anche gonfiato due volte la rete alle spalle di Semper, ma sempre in posizione di fuorigioco. Il centravanti italiano, in teoria risorsa sia per la Fiorentina che per la Nazionale, ha perlomeno però trovato il primo tiro nello specchio della porta della sua stagione, sporcando i guantoni del portiere nerazzurro alla fine del primo tempo, per un intervento però tutt'altro che difficile. Ripensando al giocatore che nella stagione scorsa sapeva trascinare la Fiorentina anche nelle giornate più grigie, la differenza appare palpabile. A Pioli il compito, anche piuttosto urgente, di trovare una soluzione.

Kean ha raccolto un 5,5 come voto nelle pagelle di TMW di Pisa-Fiorentina 0-0: "Ha fame di gol, si legge dentro ogni sua giocata. Ne avrebbe anche segnati due, ma entrambi vengono annullati per fuorigioco (il primo era visibile già a occhio nudo). Redivivo, non si arrende ma continua a non centrare la porta".