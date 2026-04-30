Lucca, altra bocciatura pesante del Forest: flop certificato, in estate torna al Napoli

Continua la permanenza da incubo di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest. Arrivato dal Napoli in prestito con diritto di riscatto dopo appena 401 minuti in Serie A con la maglia azzurra, il centravanti italiano avrebbe voluto rilanciarsi nei successivi sei mesi in Premier League con i Tricky Trees. Ingaggiato il 23 gennaio scorso, tuttavia, l'ex Udinese ha lasciato il segno solamente alla prima apparizione con la maglia del club inglese, contro il Leeds il 6 febbraio.

Ma tra un infortunio alla caviglia e qualche mancata convocazione di troppo, l'ultima volta che Lucca ha messo piede in campo con il Nottingham Forest è stato il 19 marzo. Oltre un mese fa, dopo i 120 minuti disputati contro il Midtjylland negli ottavi di ritorno di Europa League vinti ai rigori. Da quel momento, nelle successive 6 partite ufficiali tra tutte le competizioni, il giocatore in prestito dal Napoli ha ottenuto solamente due convocazioni (entrambe contro il Porto ma senza nemmeno un minuto disputato).

E la bocciatura ulteriore di questa sera in semifinale d'andata di Europa League contro l'Aston Villa è l'ennesima dimostrazione di come il matrimonio sia andato a rotoli. Lucca quasi certamente farà ritorno al Napoli al termine della stagione, dopo aver siglato un solo gol in forza al Forest. Francamente risulta difficile credere - visto anche l'impiego ridotto all'osso - che il club inglese abbia intenzione di saldare il riscatto da 35 milioni di euro tra due mesi per tenersi l'italiano classe 2000. Tutt'altro che un affare soddisfacente.

Lucca intanto giusto la scorsa estate ha firmato un contratto duraturo con il Napoli, fino al 2030, dopo essere stato prelevato per 26 milioni di euro dall'Udinese per diventare il vice-Lukaku. Missione fallita, tant'è che nel mercato invernale la dirigenza ha ripiegato su Hojlund, strappando un accordo proficuo con il Manchester United (40 partite, 14 reti e 6 assist). Piuttosto di un solo gol in 16 apparizioni da parte di Lucca.