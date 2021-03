Secondo "clean sheet" consecutivo per il Cagliari. Godin: "È venuto fuori l'orgoglio del gruppo"

vedi letture

Diego Godin si gode la vittoria del suo Cagliari contro il Bologna (1-0) e il secondo "clean sheet" consecutivo: "Abbiamo mostrato intensità e organizzazione - le parole del difensore riportate dal sito ufficiale del club - ma soprattutto la rabbia che avevamo dentro dopo mesi in cui provavamo a fare certe cose, alcune venivano anche bene, ma senza ottenere risultati. È venuto fuori l'orgoglio di questo gruppo, era fondamentale e sempre lo sarà da qui in avanti. Il calcio non è solo tecnica o tattica, prima di tutto è ciò che un gruppo ha dentro, è l'energia che si tira fuori e ci si dà l'uno con l'altro dentro e fuori dal campo. Ora non ha senso guardare a ciò che non ha funzionato nei mesi scorsi, sapevamo e sappiamo che questa squadra ha valori importanti e ora riesce a dimostrarli al meglio. Dobbiamo continuare così, lavorando duramente e giocando spesso come impone il calendario".

Solidità difensiva - "A maggior ragione per noi difensori fa piacere non subire reti, ma tutto parte dall'attacco, dall'aiuto reciproco tra i giocatori, dalla collaborazione e l'applicazione in ogni dettaglio. Stiamo mettendo la testa su ogni aspetto, insieme al mister, provando a migliorare e crescere gara dopo gara. Vincere e fare punti è fondamentale per la nostra classifica e per l'autostima" conclude Godin.