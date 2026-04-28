Segna ancora Kvaratskhelia! Poker del PSG, il georgiano beffa Neuer e fa 100 gol da pro
TUTTO mercato WEB
Poker del Paris Saint-Germain, segna ancora Kvicha Kvaratskhelia. Centesimo gol da professionista per il georgiano: Hakimi va via sulla destra, perso totalmente da Luis Diaz. Palla al centro dell'area, dove arriva l'ex Napoli, che calcia fortissimo e spiazza Neuer, che aveva battezzato il palo lungo.
Altre notizie Serie A
TMWPsg-Bayern antidoto a Milan-Juve: in 90' gli stessi gol del weekend di A. Chissà perché siamo fuori
Primo piano
Prestianni e Coppa d'Africa fanno scuola: ufficiale il rosso a chi si copre la bocca, ko a chi abbandona
Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Vado in C, il ds Mancuso: "Fatto un lavoro incredibile, firmerei per la salvezza all'ultima giornata"
Pronostici
Calcio femminile
Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento