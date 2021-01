Segnali di mercato dalle formazioni di Milan-Torino: Meité non è neanche in panchina

Segnali di mercato dalle formazioni tra Milan e Torino? Souahilo Meité, centrocampista granata, non è neanche in panchina con Marco Giampaolo. Nuovo obiettivo proprio dei rossoneri dopo che è sfumato Koné, andato dal Tolosa al Borussia Monchengladbach, Meité era tra i convocati ma non va neanche in panchina.