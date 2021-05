Semplici in bilico a Cagliari nonostante l'impresa salvezza (e il contratto). Giulini valuta il cambio

"Ho già un contratto per l'anno prossimo, la prossima settimana comunque ci incontreremo per qualcosa di più concreto". Aveva parlato così, Leonardo Semplici, nella giornata di sabato in merito al suo futuro sulla panchina del Cagliari. Un primo incontro, in realtà, era già andato in scena nelle ore precedenti, con le parti che si erano comunque prese qualche ora di tempo per riflettere.

Il grande lavoro del tecnico toscano in Sardegna è sotto gli occhi di tutti, con la squadra che ha raggiunto con anticipo una salvezza impensabile solo qualche mese fa. Ma per il presidente Giulini potrebbe non essere abbastanza, per firmare la conferma. L'idea di un cambio in panchina c'è, nella testa del numero uno del Cagliari e il prossimo incontro annunciato dallo stesso Semplici sarà quello risolutivo, in un senso o nell'altro. Ad oggi le sensazioni puntano più su una separazione che non su un proseguimento del matrimonio, ma l'ultima mano è ancora da giocare. Con l'ombra di Ivan Juric che, nonostante il Torino, resta dietro l'angolo così come quella di Claudio Ranieri dopo l'addio alla Sampdoria.