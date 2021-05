tmw Cagliari, Semplici è in bilico. Summit ieri, tutte le possibilità sono aperte

Ieri c'è stato un summit fra Leonardo Semplici, il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca e il presidente Tommaso Giulini. La grande salvezza centrata dal Cagliari, anche grazie a un lavoro intenso da parte del tecnico, potrebbe non bastare per guadagnarsi la riconferma. Se è vero che c'è un altro anno di contratto e che quindi Semplici è tutelato in caso di scelta diversa da parte dei rossoblù, dall'altro Giulini non lascia e, anzi, raddoppia: vuole costruire una squadra di alta classifica e con un allenatore che abbia una filosofia offensiva. Salutato Di Francesco per evitare la retrocessione, il Cagliari potrebbe ripartire per creare un nuovo progetto.

TUTTO APERTO - Questo non vuol dire che le quotazioni di una permanenza di Semplici siano nulle, solamente che ci saranno altri contatti fra le parti per capire qual è la situazione. Il bagaglio tecnico non è stato dilapidato in queste ultime settimane, grazie a una salvezza comunque troppo sudata per i valori del Cagliari, ma il presidente vuole tenere più opzioni sul banco per capire quale sarà la situazione delle panchine nelle prossime settimane.