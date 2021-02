Semplici in panchina dopo oltre un anno: "Voglio dimostrare le mie competenze e salvare il Cagliari"

Mister Leonardo Semplici torna in panchina a oltre anno di distanza dalla sua ultima partita, ancora in era pre-Covid. "Finora non avevo mai vissuto il calcio nel periodo Covid, già fare quattro tamponi alla settimana è una novità per me. Giocare senza pubblico specialmente per una squadra come il Cagliari è difficile, mi auguro che si possa tornare presto alla normalità. C’è la voglia di raggiungere l’obiettivo e dimostrare le competenze mie e dello staff per tirare fuori la squadra da questa posizione", ha dichiarato il nuovo tecnico del Cagliari nella conferenza stampa alla vigilia del match col Crotone.