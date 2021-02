Semplici riparte da Cagliari: "Sfida accettata perché credo nella salvezza. Ora 15 finali"

vedi letture

E' iniziata l'avventura di Leonardo Semplici sulla panchina del Cagliari. "La sfida l'ho accettata perché credo nella salvezza, non è stata una questione di soldi o contratto", ha detto il neo tecnico dei sardi nella conferenza stampa di presentazione: "Voglio portare qui la mia tipologia di lavoro, ma soprattutto voglio offrire la mia professionalità. Credo di poter liberare mentalmente questi ragazzi da alcune problemi: la rosa del Cagliari e gli investimenti fatti mi fanno intravedere i mezzi per salvarci. Ci sarà da fare un campionato con 15 finali e così dovremo affrontare gara dopo gara. In allenamento ho visto dei ragazzi che vogliono ripartire, non c’è molto da battere su modulo o aspetti tattici ma sul carattere ora".

Clicca qui per rileggere tutte le parole di Leonardo Semplici!