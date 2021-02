Semplici sui colpi del Cagliari: "Duncan il più vicino alla condizione, Asamoah ha esperienza"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sua prima gara da allenatore del Cagliari, mister Leonardo Semplici ha analizzato anche le condizioni fisiche degli acquisti di gennaio: "Duncan, Asamoah e Calabresi sono tutti giocatori che hanno giocato poco. Ho cercato in questi giorni di parlare con ognuno dei miei ragazzi sulle rispettive problematiche. Duncan è quello più vicino alla condizione ideale, ora è circa al 70-80%, vedremo se giocherà dall’inizio o in corso. Gli altri due giocatori stiamo cercando di portarli a regime, Asamoah è di grande esperienza ed è sempre positivo, magari è quel giocatore che ci può aiutare in quel senso".