Senza Champions addio scritto fra Juventus e CR7: il portoghese valuta United e PSG

La Juventus e Cristiano Ronaldo. Un binomio che, dopo tre anni, potrebbe interrompersi. La società bianconera da tempo si interroga e lo stesso fa il portoghese, col quotidiano Tuttosport che prova a indicare la direzione. Col piazzamento Champions in tasca tutto sarebbe aperto e da valutare a fine stagione. Mentre in caso di mancato ingresso la strada sembra segnata: la Juventus infatti, senza gli introiti europei, non sarebbe più in grado di sostenere lo stipendio di CR7 da 60 milioni lordi di ingaggio. E lo stesso portoghese non sarebbe vivere da spettatore la Champions League. Per questo, se la Juve dovesse fallire la conquista almeno del quarto posto, Cristiano Ronaldo inizierebbe a guardarsi intorno e a valutare con grande attenzione le possibilità Manchester United e PSG. Anche a costo di rimetterci qualche milione perdendo le agevolazioni fiscali del Decreto Crescita.