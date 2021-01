Senza perdere tempo. Le prime immagini di Mario Mandzukic in campo a Milanello

"Senza perdere tempo". Mario Mandzukic, dopo l'ufficialità di questa mattina, è già sceso in campo a Milanello per allenarsi agli ordini di mister Pioli. Il croato è apparso sorridente e in buona forma fisica, come testimoniano le immagini postate dal Milan sui propri canali social.