Serie A 2021/22, il 14 luglio verrà stilato il calendario: si parte il weekend del 22 agosto

La data per l'inizio ufficiale della prossima Serie A è fissata per il prossimo 22 agosto, anche se con ogni probabilità ci saranno anticipi o venerdì 20 o sabato 21. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il prossimo 14 luglio saranno invece stilati i calendari, con la cerimonia in diretta che verrà trasmessa da DAZN.