Serie A, la classifica aggiornata: Inter campione d'Italia con ben quattro turni d'anticipo

L'Atalanta non va oltre l'1-1 sul campo del Sassuolo e l'Inter di Conte si laurea così campione d'Italia con ben quattro giornate d'anticipo. In zona Champions League il Napoli si fa riacciuffare in extremis dal Cagliari, così come la Fiorentina nella zona calda pareggia 3-3 a Bologna dopo una partita davvero rocambolesca. Questa la graduatoria aggiornata di Serie A:

Inter 82

Atalanta 69

Milan 69

Napoli 67

Juventus 66*

Lazio 64*

Roma 55*

Sassuolo 53

Sampdoria 42*

Verona 42

Udinese 39*

Bologna 39

Genoa 36

Fiorentina 35

Spezia 34

Cagliari 32

Torino 31**

Benevento 31

Parma 20*

Crotone 18

* Una partita in meno

** Due partite in meno