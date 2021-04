Serie A, la classifica aggiornata: Napoli al quarto posto, Juve ora fuori dalla zona Champions

La rincorsa del Napoli alla zona Champions ha avuto una svolta stasera, grazie al successo raccolto dagli azzurri in casa del Torino: un successo maturato nei primi minuti del primo tempo e che la squadra di Gattuso ha portato fino in fondo. Per effetto di questi tre importantissimi punti, gli azzurri agganciano in classifica la Juventus e il Milan, atteso stasera dalla sfida alla Lazio: per effetto della classifica avulsa a tre, bianconeri ora al quinto posto, Napoli al quarto e rossoneri al terzo. Di seguito la graduatoria aggiornata dopo Torino-Napoli, ma in attesa del risultato di Lazio-Milan:

Inter 79

Atalanta 68

Milan 66*

Napoli 66

Juventus 66

Lazio 58**

Roma 55

Sassuolo 52

Sampdoria 42

Verona 41

Udinese 39

Bologna 38

Genoa 36

Fiorentina 34

Spezia 33

Torino 31*

Benevento 31

Cagliari 31

Parma 20

Crotone 18

* Una partita in meno

** Due partite in meno