Serie A, la classifica aggiornata: Torino, trionfo salvezza. Roma, la Champions così è dura

Vittoria pesantissima per il Torino contro la Roma: un 3-1 che profuma di salvezza per i granata. Ora la formazione di Nicola raggiunge Fiorentina e Benevento e ha anche una gara in meno. La sconfitta sembra una pietra tombale per la Roma, a -5 dal Napoli quartultimo coi partenopei che ora devono giocare contro l'Inter. Che ha un set point Scudetto importante.

Inter 74*

Milan 66

Atalanta 64

Juventus 62

Napoli 59*

Lazio 58*

Roma 54

Sassuolo 46

Verona 41

Sampdoria 39

Bologna 37

Udinese 36

Genoa 32

Spezia 32

Fiorentina 30

Benevento 30

Torino 30*

Cagliari 25

Parma 20

Crotone 15

* Una partita in meno

** Due partite in meno