Serie A, la classifica: il Pisa resta ultimo, il Genoa aggancia il Parma a +12 sul Lecce
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Il Pisa di mister Hiljemark passa in vantaggio contro il Genoa di De Rossi, ma si fa rimontare e alla fine perde, restando ultimo in classifica. Il Grifone, grazie a questo successo, si porta a +12 sulla zona rossa e dorme ormai sonni tranquilli. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A, in attesa delle ultime gare valide per il 33° turno:
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 78 (33 partite giocate)
Milan 66 (33)
Napoli 66 (33)
Juventus 60 (32)
Como 58 (33)
Roma 58 (33)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (32)
Lazio 47 (33)
Sassuolo 45 (33)
Udinese 43 (33)
Torino 40 (33)
Genoa 39 (33)
Parma 39 (33)
Fiorentina 35 (32)
Cagliari 33 (33)
Cremonese 28 (33)
Lecce 27 (32)
Verona 18 (33)
Pisa 18 (33)
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