Serie A, Tim appoggerà DAZN per i diritti tv: raggiunto un accordo da un miliardo di euro

Tim entra nella partita che si sta giocando in questi giorni per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024. La Tim è pronta a sostenere DAZN e secondo quanto riportato da Bloomberg, le due società avrebbero trovato un'intesa per la trasmissione delle partite. Tim fornirebbe a DAZN un supporto a livello di distribuzione e tecnologico oltre a circa un miliardo di finanziamento che dunque sosterrebbe con 340 milioni all'anno, la proposta da 840 milioni effettuata da DAZN.