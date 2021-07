Settimana decisiva per il futuro di CR7: Mendes vede la Juve, crescono chance di permanenza

vedi letture

Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, è atteso in Italia questa settimana per l'incontro (probabilmente decisivo) con la Juventus. Lo scrive questa mattina Tuttosport che spiega come l'agente portoghese ha già in agende un appuntamento con Federico Cherubini per sciogliere i nodi relativi al futuro di CR7.

Le possibilità - Il Real Madrid si è tirato fuori, lo United ha accarezzato la possibilità di uno scambio con Paul Pogba anche se l'arrivo di Sancho diminuisce le percentuali. L'opzione più calda resta il PSG, ma secondo il quotidiano nelle ultime ore sono in aumento le quotazioni di una permanenza a Torino. La sensazione diffusa all'interno del club viaggia proprio in questa direzione, col comparto mercato che infatti sta lavorando più per una punta giovane alla Kaio Jorge piuttosto che su un big della portata di Vlahovic, Gabriel Jesus o Icardi.