Ufficiale Seydou Fini lascia il Genoa e raggiunge Yeboah in Belgio: prestito allo Standard Liegi

Il mercato del Genoa si è chiuso anche con un'altra cessione in Belgio. Il club rossoblù ha infatti salutato Seydou Fini, esterno d'attacco classe 2006, che si trasferisce in prestito allo Standard Liegi, squadra di proprietà della stessa holding statunitense 777 Partners. Fini raggiunge un altro ex genoano, Kelvin Yeboah, che dopo aver giocato nella prima parte di stagione al Montpellier allo stesso club belga con la formula del prestito con diritto di riscatto.