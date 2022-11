Sgarbi: "Il Meazza non si tocca e non lo dico io, è la legge. Non occorre un vincolo per salvarlo"

"Il Meazza non si tocca e non lo dice Sgarbi, è la legge". Lo ha dichiarato oggi il neo sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi. "San Siro è del '26, sarebbe come buttare giù l'Eur a Roma, quindi è naturalmente vincolato perché il vincolo sarebbe automatico oltre i 70 anni, non si può buttare giù. Se serve un vincolo lo metterò. Ma non occorre un vincolo per salvarlo, semmai servirebbe una decisione del ministero per dire abbattetelo e non arriverà mai. Dal ministero non arriverà mai", sono le parole riportate da gazzetta.it. Non grandi notizie per Milan e Inter, che stanno da mesi progettando il nuovo impianto.