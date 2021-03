Shakhtar Donetsk, Stepanenko: "La Roma attaccherà, per noi un vantaggio. Attenti a Marlos"

"Mi aspetto una sfida equilibrata, interessante, tra due squadre che amano giocare a calcio. Loro attaccano, per noi sarà un vantaggio", così Taras Stepanenko, capitano dello Shakhtar Donetsk, intervistato dal Corriere dello Sport: "Contro l'Inter ci siamo difesi, ma eravamo in un periodo particolare. C'erano tanti titolari fuori a causa del Covid, stavolta sarà diverso".

Ci deve temere la Roma?

"Sicuramente Marlos. È in forma ed avrà la fascia di capitano, vista la mia assenza: sarà motivato. Taison sarà carico perché affronta Fonseca, il suo ex allenatore, ma non per le voci di mercato. Se leggi i giornali ucraini, ogni volta che alla Roma manca un giocatore si parla di un rinforzo in arrivo dallo Shakhtar. Siamo abituati, non ci fa alcun effetto".