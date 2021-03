Shakhtar-Roma, le formazioni ufficiali: Spinazzola non riposa. Out El Sha, Mayoral dal 1'

vedi letture

La Roma riparte dal 3-0 conquistato all’andata all’Olimpico. I giallorossi fanno visita allo Shakhtar Donetsk per chiudere il discorso e staccare in via definitiva il pass per i quarti di finale di Europa League. È anche l’occasione di ripartire, dopo la sconfitta in campionato contro il Parma, che ha gettato nuove ombre sul percorso in campionato dei capitolini. Calcio d’inizio alle 18,55.

Luis Castro cambia diversi elementi e anche il piano tattico rispetto all’andata. La novità principale è il passaggio al 4-3-3, a meno che a gara in corso gli ucraini non si sistemino col 3-5-2. C’è Solomon dal 1’.

Paulo Fonseca non concede turno di riposo ai suoi esterni: Karsdorp a destra, Spinazzola a sinistra. In attacco questa volta c’è Borja Mayoral: alle sue spalle, al fianco di Carles Perez, non il Faraone El Shaarawy ma lo spagnolo Pedro.

Di seguito le formazioni ufficiali di Shakhtar Donetsk-Roma.

Shakhtar Donetsk (4-3-3): Trubina; Dodò Vitao, Kryvtsov, Matvienko; Alan Patrick, Marcos Antonio, Maycon; Teté, Junior Moraes, Solomon. Allenatore: Luis Castro.

Roma (3-4-2-1): Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Perez, Pedro; Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca.