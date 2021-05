Shevchenko: "Pirlo è al primo anno, non è facile. Juventus-Milan gara sentita da entrambe"

vedi letture

"Sicuramente per la Juve è un anno difficile, il Milan ha fatto un buon campionato poi ha pagato anche qualche infortunio di troppo, sarà una partita molto sentita da entrambe". A Sky Sport parla così Andriy Shevchenko, grande ex rossonero che fra tanti temi sofferma ovviamente sulla grande sfida in programma tra Juventus e Milan: "Pirlo è al primo anno, non è facile. Ha una squadra in fase di transizione e sono passaggi complessi da gestire".