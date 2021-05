Shevchenko: "Pirlo è giovane, serve tempo. Ma ha dimostrato di saper portare risultati"

Nel corso dell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Andriy Shevchenko ha parlato anche della prima avventura di Andrea Pirlo, per anni suo compagno al Milan, alla guida della Juventus: “Cosa farei se fossi in Agnelli? Non sono un presidente, non lo so. Andrea ha bisogno di tempo, in Coppa Italia ha dimostrato di poter portare dei risultati. La stagione è stata difficile, ma la squadra è ancora lì”.