Shomurodov come Piatek... Ma senza segnare. Già arrivata la grande occasione per l'uzbeko?

Due anni fa è stato Krzysztof Piatek. A giugno era arrivato al Genoa fra l'indifferenza generale, seppur da un paese pieno di grandi attaccanti come la Polonia, trovando però una continuità di rendimento inaspettata. Quattro gol in Coppa Italia, un impatto con la Serie A straordinario - con molte reti consecutive - fino al trasferimento al Milan per 35 milioni di euro. Doveva essere la grande occasione, l'inizio con Gattuso è stato altrettanto incredibile, poi un lieve declino per poi arrivare alla cessione all'Hertha Berlino.

Stavolta nel mirino di una big c'è Eldor Shomurodov, attaccante ubzeko arrivato per 8 milioni di euro dal Rostov, colpo di Daniele Faggiano quando era ancora a capo del mercato rossoblù. Eppure ha siglato una sola rete in campionato - nell'ultimo turno - e ha incominciato a dimostrare di poter giocare in Serie A. Questione di marketing o di buoni rapporti? La Juve cerca un centravanti, a basso costo, che possa stare dietro a Morata. Però un numero nove, non una punta di movimento. E l'uzbeko, gratis, dopo Rovella può essere novello Piatek. Senza però essere esploso nel frattempo.