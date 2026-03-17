Si è conclusa la 29^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle

Di seguito tutti i risultati, i tabellini, i marcatori e le pagelle targate TMW del 29° turno del massimo campionato italiano.

TORINO-PARMA 4-1 - Il tabellino

Marcatori: 3' Simeone (T), 20' Pellegrino (P), 10' st Ilkhan (T), 11' st aut. Keita (T), 46' st Zapata (T)

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (48' st Marianucci); Pedersen, Ilkhan (31' st Prati), Gineitis, Obrador; Vlasic (47' st Anjorin); Simeone (32' st Kulenovic), Adams (16' st Zapata). A disp.: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Lazaro, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Njie. All.: D'Aversa.

PARMA (3-1-4-2): Suzuki; Delprato, Troilo (19' st Valenti), Circati; Keita (19' st Estevez); Cremaschi (11' st Britschgi, Ondreijka), Ordoñez (19' st Oristanio), Sørensen, Valeri; Pellegrino, Strefezza. A disp.: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Elphege, Carboni, Nicolussi Caviglia, Mena. All.: Cuesta.

INTER-ATALANTA 1-1 - Il tabellino

Marcatori: 26' Esposito (I), 36' st Krstovic (A)

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji (35' st de Vrij), Carlos Augusto; Dumfries, Barella (31' st Frattesi), Zielinski, Sucic (1' st Mkhitaryan), Dimarco (21' st Luis Henrique); Thuram, Esposito (21' st Bonny). A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Acerbi, Diouf, Darmian, Lavelli, Kaczmarski, Bastoni. Allenatore: Chivu.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (20' st Hien); Zappacosta, de Roon (31' st De Ketelaere), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (6' st Ederson), Zalewski (20' st Sulemana); Scamacca (6' st Krstovic). A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Bellanova, Ahanor. Allenatore: Palladino.

NAPOLI-LECCE 2-1 - Il tabellino

Marcatori: 3' Siebert (L), 46' Hojlund (N), 67' Politano (N).

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano (27' st Mazzocchi), Anguissa (1' st McTominay), Gilmour, Spinazzola (27' st Miguel Gutierrez); Elmas (1' st De Bruyne), Alisson Santos (40' st Giovane); Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Lukaku. All.: Antonio Conte.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (34' st Ndaba); Coulibaly (1' st Gandelman), Ramadani, Ngom (40' st Fofana); Pierotti (34' st N'Dri), Stulic (13' st Cheddira), Banda. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Alex Sala, Perez, Helgason, Jean, Sottil, Marchwinski. All.: Eusebio Di Francesco.

UDINESE-JUVENTUS 0-1 - Il tabellino

Marcatori: 38' Boga (J)

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Oier Zarraga (31' st Mlacic), Ekkelenkamp (21' st Miller), Karlstrom (31' st Piotrowski), Atta (39' st Gueye), Kamara (21' st Arizala); Zaniolo, Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Bayo, Solet, Camara. All.: Runjaic

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (46' st Kostic); Locatelli, Thuram (5' st Koopmeiners); Conceiçao (33' st Miretti), McKennie, Boga (33' st Gatti); Yildiz (46' st David). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Zhegrova, Milik, Adzic, Openda, Cabal. All.: Spalletti

HELLAS VERONA-GENOA 0-2 - Il tabellino

Marcatori: 16' st Vitinha (G), 41' st Østigård (G)

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke (1' st Belghali), Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui (20' st Suslov), Frese (35' st Sarr); Orban (40' st Mosquera), Bowie. A disposizione: Perilli, Toniolo, Lirola, Niasse, Isaac, Cham, De Battisti, Al-Musrati. All.: Sammarco.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Sabelli (14' st Norton-Cuffy), Malinovskyi (25' st Amorim), Frendrup, Messias (33' st Aaron Martin), Ellertsson; Colombo (33' st Ekhator), Ekuban (14' st Vitinha). A disposizione: Leali, Sommariva, Baldanzi, Zätterström, Otoa, Cornet, Lafont. All.: De Rossi.

PISA-CAGLIARI 3-1 - Il tabellino

Marcatori: 9' Moreo (P), 52' e 54' Caracciolo (P), 67' Pavoletti (C)

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi 6 (1' st Albiol), Caracciolo, Canestrelli; Leris (45' st Touré), Aebischer, Marin (16' Hojholt), Angori; Moreo, Durosinmi, Tramoni (28' st Akinsanmiro). A disp.: Semper, Luppichini, Bozhinov, Meister, Iling Jr, Coppola, Loyola, Piccinini, Stojilkovic. All.: Hiljemark

CAGLIARI (3-5-2): Cagliari (4-4-2): Caprile; Pedro (31' st Albarracin), Mina (1' st Zappa), Dossena, Obert; Palestra, Adopo (1' st Pavoletti), Gaetano (19' st Mazzitelli), Sulemana; Kilicsoy (19' st Trepy), Folorunsho. A disp.: Sherri, Ciocci, Deiola, Rodriguez, Raterink, Liteta, Mendy, Sulev, Malfitano. All.: Pisacane

SASSUOLO-BOLOGNA 0-1 - Il tabellino

Marcatori: 6' Dallinga (B)

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia (30' st Doig); Koné (30' st Vranckx), Matic (14' st Volpato), Thorstvedt; Berardi (41' st Bakola), Pinamonti (14' st Nzola), Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Romagna, L. Moro, Coulibaly, Lipani, Iannoni, Felipe. All.: Grosso.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri (29' Zortea), Vitik, Lucumì, Miranda; Sohm (38' st Pobega), N. Moro (19' st Freuler); Orsolini, Odgaard (38' st Bernardeschi), Cambiaghi; Dallinga (19' st Castro). A disp.: Ravaglia, Pessina, Helland, Rowe, Heggem, Casale, Joao Mario, Lykogiannis, Dominguez. All.: Italiano.

COMO-ROMA 2-1 - Il tabellino

Marcatori: 7' rig. Malen (R), 14' st Douvikas (R), 34' st Diego Carlos (R)

COMO (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf (1' st Douvikas); Smolcic, Da Cunha (42' st Van der Brempt), Sergi Roberto (1' st Diao), Valle; Caqueret (22' st Perrone), Baturina; Nico Paz (32' st Rodriguez). A disp.: Törnqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Lahdo, Moreno, Kühn, Vojvoda. All.: Fabregas.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso (25' st Ziolkowski); Celik (25' st Tsimikas), Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini (22' st Pisilli), El Shaarawy (11' st Rensch); Malen (22' st Vaz). A disp.: De Marzi; Gollini, Angeliño, El Aynaoui, Venturino, Zaragoza. All.: Gasperini.

LAZIO-MILAN 1-0 - Il tabellino

Marcatori: 26’ Isaksen (L)

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (45’ st Belahyane); Isaksen (22’ st Dia), Maldini (22’ st Pedro), Zaccagni (38’ st Cancellieri). A disp.: Furlanetto, Giacomone; Hysaj, Lazzari, Pellegrini; Przyborek; Noslin, Ratkov. All.: Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (12’ st Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (39’ st Ricci), Fofana (22’ st Fullkrug), Modric, Jashari, Estupinan (12’ st Bartesaghi); Pulisic, Leao (22’ st Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; Odogu. All.: Allegri.

CREMONESE-FIORENTINA 1-4 - Il tabellino

Marcatori: 25′ Parisi (F), 33′ Piccoli (F), 49′ Dodo (F), 57′ Okereke (C), 70′ Gudmundsson (F)

CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini (80′ Terracciano), Folino, Luperto; Barbieri, Thorsby (46′ Okereke), Bondo (46′ Grassi), Maleh (61′ Vandeputte), Floriani Mussolini: Bonazzoli, Djuric. All. Nicola.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri (88′ Fabbian), Gosens (81′ Rugani); Brescianini, Fagioli, Mandragora (75′ Ndour); Parisi (81′ Fazzini), Piccoli, Gudmundsson (75′ Harrison). All. Vanoli.

