Cremonese-Fiorentina 1-4, le pagelle: Dodo e Piccoli, che notte! E ora Nicola?

CREMONESE (a cura di Paolo Lora Lamia)

Audero 5.5 - La protezione della difesa non è di quelle che auspica un qualunque portiere. Ci mette però anche del suo, prendendo il gol che stappa il match sul suo palo e sotto le gambe.

Ceccherini 5 - Nella sua esibizione, la svagatezza prevale il più delle volte sull'esperienza messa in campo. La rete del raddoppio toscano è un concorso di colpa tra lui e Folino: Piccoli ringrazia. L'assist per Okereke non lo salva dall'insufficienza. Dall'80' Terracciano sv.

Folino 4.5 - Se qualche tifoso grigiorosso rimpiange la mancanza di Baschirotto in mezzo all'area, qualche argomentazione ce l'ha. Timido in più circostanze, come quando viene uccellato da Piccoli che poi realizza lo 0-2e sul quarto gol della Fiorentina con la firma di Gudmundsson.

Luperto 5.5 - Deve contenere in una zona dove la Fiorentina si fa vedere con grande continuità, reggendo l'urto come può. Il meno peggio della retroguardia casalinga.

Barbieri 5 - Alla voce discese sulla destra, non c'è molto da segnalare. Non va meglio quanto è chiamato a dare la sua in fase di non possesso, né nel momento in cui trasloca a sinistra.

Thorsby 5 - Un po' mastino della mediana, un po' mezzala che tenta di inserirsi. L'ex Samp e Genoa ha certamente vissuto giornate migliori. Dal 46' Okereke 6.5 - Per distacco il migliore dei suoi. Entra e dà elettricità alla sfida, segnando e sfiorando anche la doppietta. La domanda sorge spontanea: Se avesse giocato dall'inizio?

Bondo 5 - Frenato da un giallo preso nel primo tempo, argina a fatica Fagioli e non costituisce un grosso schermo davanti alla difesa. Non rientra dopo l'intervallo. Dal 46' Grassi 5 - Avvia l'azione dell'1-3, ma soprattutto sbaglia un gol a un passo da De Gea poco prima del sigillo sul match griffato Gudmundsson.

Maleh 5.5 - Ex della gara, dà certamente verve alla mediana, ma non emerge in modo eccessivo in una serata decisamente da dimenticare per la Cremo. Dal 62' Vandeputte 6 - Ha una porzione di gara a disposizione, dove mostra buon piglio in entrambe le fasi.

Floriani 4.5 - Non è per lui una gran fortuna giocare dalla parte di un Parisi in stato di grazia e di un Dodò sempre insidioso. Proprio l'ex Empoli firma il vantaggio, sfruttando anche un'opposizione piuttosto morbida del 22 di casa. Il brasiliano, ad inizio ripresa, lo mette a sedere e chiude la sua azione personale con lo 0-3. Dal 69' Zerbin 6 - Entra a punteggio già ampiamente compromesso, difficile dare un giudizio per quanto fatto nel finale.

Djuric 5.5 - Forma con Bonazzoli una coppia che dovrebbe garantire sua centimetri che velocità, almeno sulla carta. Si fa preferire nella seconda parte della gara, con molte più sponde per i compagni.

Bonazzoli 5 - L'inizio è promettente, con subito un'occasione sventata da De Gea. Per il resto, viene inghiottito dalla retroguardia di Vanoli. Non migliora con il passare dei minuti.

Allenatore Davide Nicola 5 - Ancora una sconfitta, al termine di un match con solo i primi 25 minuti della ripresa da salvare. Meglio i subentrati, Okereke su tutti: dubbi quindi sulla formazione iniziale. Da capire se "mister salvezza" riesca a trovare anche quest'anno la chiave per il miracolo e se, soprattutto, dopo questa sera gli verranno date ulteriori opportunità.

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FIORENTINA (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

De Gea 6 - Reattivo su Bonazzoli a inizio partita, può poco sul gol.

Dodo 7.5 - Gol da brasiliano vero, in una serata fondamentale per le sorti della Viola in questa Serie A. Imprendibile palla al piede, mette in mostra le sue qualità tecniche.

Pongracic 6 - Djuric è avversario tosto, ma nel complesso riesce a gestire bene la situazione.

Ranieri 6 - Qualche buona chiusura e pochi veri rischi, che arrivano solo nel periodo tra il gol di Okereke e l'1-4 di Gudmundsson. Dall'89' Fabbian sv.

Gosens 7 - L'assist per Piccoli è da applausi, più da trequartista che da terzino. Avvia l'azione del poker. E soffre il minimo in difesa. Sfortunatissimo, si fa male ed è costretto a uscire a dieci minuti dalla fine. Dall'81' Rugani sv.

Fagioli 7 - Cervello della squadra, tutto passa dai suoi piedi. Dà il la all'azione del primo gol e in generale è bravo a dare ordine e tranquillità alla squadra. Salva sulla linea la palla del possibile 2-3 degli avversari.

Parisi 7 - La scelta di avanzarlo a esterno alto paga: assatanato nel primo terzo di gara, è bravo e fortunato in occasione del gol che sblocca la partita. Si fa apprezzare per i continui tentativi di trovare la porta. Dall'81' Fazzini sv.

Brescianini 6.5 - Si perde Bonazzoli a inizio gara, cresce col passare dei minuti e il suo tacco in occasione del poker è una chicca.

Mandragora 6.5 - Buona gestione della palla e bravo a schermare le iniziative dei grigiorossi. Apre per Parisi in occasione del primo gol. Dal 75' Ndour sv.

Gudmundsson 7 - Splendido il suo cambio gioco per Dodo in occasione dello 0-3, corona una buona prestazione con un gran tiro a giro che chiude i conti. Dal 76' Harrison sv.

Piccoli 7.5 - Gol da vero centravanti, splendido il taglio a mandare fuori giri due difensori per poi superare Audero. Si fa apprezzare anche nelle sponde e si toglie pure lo sfizio di un assist di tacco. Serata da incorniciare nella partita che contava.

Allenatore Paolo Vanoli 7 - Azzecca tutte le mosse, la squadra gioca con personalità quello che era uno spareggio salvezza non previsto a inizio stagione. L'impressione è che questa di Cremona possa essere la svolta anche in ottica Confernce League.