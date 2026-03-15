Sassuolo-Bologna 0-1, le pagelle: Dallinga decisivo, Skorupski eroico. Berardi spento
Risultato finale: Sassuolo-Bologna 0-1
SASSUOLO
Muric 6 - Dallinga pesca subito il jolly, si allunga ma non riesce a scongiurare il gol. Odgaard lo tiene impegnato sollecitandolo da fuori.
Walukiewicz 5,5 - Miranda lo costringe a stare basso, nelle rare occasioni in cui decide di spingersi in avanti non si rivela un fattore.
Idzes 5,5 - Scansato da Dallinga: invece di fargli sentire il fiato sul collo, gli concede la possibilità di girarsi con una certa calma.
Muharemovic 6 - Decisivo con il suo centro di testa nella partita d'andata, ci va vicino anche stavolta sugli sviluppi di palla inattiva.
Garcia 5,5 - Orsolini lo mette nel mirino, puntandolo ripetutamente per andare alla conclusione. Apporto ridotto in termini di spinta. Dal 75' Doig sv
Thorstvedt 6 - Presenza costante nel vivo del gioco, il più positivo del centrocampo: difficilmente esce sconfitto da un duello ingaggiato.
Matic 5,5 - Riprende posto nel cuore della mediana, ma è piuttosto appannato: quasi sempre in ritardo, ricorre sistematicamente al fallo. Dal 59' Volpato 6 - Vicino al pari, porta vivacità.
Koné 5,5 - Lontano anni luci dallo standard di rendimento abituale, sbaglia parecchio in impostazione. Di inserimenti nemmeno l'ombra. Dal 75' Vranckx sv
Berardi 5 - Poco lucido nell'ultimo passaggio, non sembra particolarmente ispirato: mancano le sue giocate di qualità. Prestazione spenta. Dall'86' Bakola sv
Pinamonti 5,5 - Skorupski gli nega subito la rete, ma non demorde: si mette a ricamare in attesa di un'altra occasione che non arriverà. Dal 59' Nzola 5,5 - Impatto minimo sulla sfida.
Laurienté 5,5 - Nelle giornate di luna storta diventa un giocatore normale, questa è proprio una di quelle: si trascina per il campo, non incide.
Fabio Grosso 5,5 - Approccio pigro, con una classifica così tranquilla ci sta. Passa al 4-2-3-1, senza evitare la seconda sconfitta consecutiva.
BOLOGNA
Skorupski 6,5 - Risponde presente quando viene chiamato in causa, nega il pareggio al Sassuolo in un paio di occasioni. Eroico nel restare fra i pali da infortunato nel finale.
De Silvestri 6 - Va ko dopo un allungo in campo aperto, prova a stringere i denti ma alla fine è costretto ad alzare bandiera bianca. Dal 29' Zortea 6 - Il forfait inatteso del capitano gli cambia i piani per la domenica pomeriggio, la trascorre in comunque in relax.
Vitik 6,5 - Concentrazione maniacale in marcatura, la confidenza aumenta col passare delle gare da titolare: chiusura top nella ripresa.
Lucumi 6 - Pronti, via, si perde Pinamonti lasciandolo libero di colpire indisturbato: è l'unica distrazione della partita, poi si rimette in riga.
Miranda 6,5 - Partenza arrembante, affonda il piede sulla corsia mancina come nei giorni belli. Puntuale anche nelle diagonali difensive.
Odgaard 6,5 - Mezzala creativa, con licenze da trequartista: è ancora ai primi passi nel nuovo ruolo ma dimostra di poterci stare comodo. Dall'82' Bernardeschi sv
Moro 6 - Trova delle linee di passaggio non scontate, sfiora il raddoppio dando un saggio delle capacità balistiche di cui dispone da fermo. Dal 63' Freuler 6 - Metronomo part-time, entra per gestire il risultato.
Sohm 6,5 - In crescita sul piano dinamico e tecnico, contributo prezioso nelle due fasi: va in pressione su Matic per confondergli le idee. Dall'82' Pobega sv
Orsolini 6 - Scivolato indietro nelle gerarchie di Italiano, ricerca in maniera ossessiva la gloria personale per risalirle: a volte esagera un po'.
Dallinga 7 - Percentuale realizzativa elevatissima, spedisce il fondo al sacco il primo pallone giocabile ricevuto. Non fa rimpiangere Castro. Dal 63' Castro 6 - Mezz'ora di buona intensità, con vista sull'Olimpico.
Cambiaghi 6,5 - Taglia spesso verso il centro, sguscia via col primo controllo: carica gli avversari di falli, rubandogli un tempo di giocata.
Vincenzo Italiano 6,5 - Derby in discesa, lo conduce in porto senza grossi rischi: il viatico migliore per affrontare la gara di giovedì che vale una stagione.