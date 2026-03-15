Verona-Genoa 0-2, le pagelle: Vitinha festeggia il compleanno, Montipò beffato

Risultato finale: Verona-Genoa 0-2

VERONA (a cura di Daniele Najjar)

Montipò 5 - Inoperoso per un'ora - a parte che per una parata centrale - Vitinha lo beffa da 25 metri: gran destro dell'attaccante sì, ma centrale. Poi Ostigard fa 2-0: non ha colpe eccessive qui, ma nemmeno è così reattivo.

Nelsson 6 - Prova attenta la sua: puntuale in anticipo e preciso nei contrasti.

Edmundsson 6 - Colpisce la personalità con la quale si è calato in men che non si dica nella nuova realtà, sembra ormai essere lui il centrale designato e morde su tutti i palloni. Il voto si abbassa perché su Ostigard non riesce a mettere una pezza.

Valentini 6 - Non giocava titolare dal 31 gennaio: risponde con una prestazione rabbiosa e convincente, i palloni alti (e non solo) sono tutti suoi. Peccato per una chance davanti sulla quale poteva fare meglio.

Oyegoke 5,5 - Prestazione non così negativa, seppur senza grandi picchi. Certo, da oggetto misterioso fino a una settimana fa, l'ottima prova di Bologna gli fa provare giocate coraggiose. (Dal 46' Belghali 5 - Entra malino: prima uno spunto poco convinto, poi il pallone perso che porta allo 0-1 di Vitinha. Gli serve del tempo per rientrare in condizione).

Akpa-Akpro 6,5 - Migliore in campo nella prima frazione, non sbaglia una scelta ed è la guida del centrocampo. Unico neo: è abbonato al cartellino. Meno spunti nella ripresa.

Gagliardini 6 - In coppia con Akpa-Akpro forma una buona cerniera, lui con qualche sbavatura in più. Rimane guida per i compagni.

Harroui 5,5 - Le recenti ottime prove gli danno la fiducia per provare sempre la giocata: il coraggio va premiato, anche se porta ad un paio di palloni velenosi persi in uscita e davanti porta poco. (Dal 65' Suslov 6,5 - Entra bene. È un titolarissimo che di settimana in settimana sta ritrovando l'unica cosa che gli serve, ovvero il minutaggio dopo il lungo stop).

Frese 6 - Lotta e si propone. Il solito Frese formato garanzia, insomma. In fase di spinta un po' impreciso. (Dall'80' Sarr s.v.).

Orban 5,5 - La lotta, quella sempre. Non solo per colpe sue oggi non ha modo di provare a pungere. (Dall'86' Mosquera s.v.).

Bowie 5,5 - Copia-incolla rispetto a Orban, anche lui pressa come un mediano e fa anche qualche sponda in più, senza riuscire a rendersi pericoloso.

Allenatore Paolo Sammarco 5,5 - Ottimo Verona per un'ora, tradito dai cambi e non solo nella ripresa. Da Belghali per esempio si aspettava più spinta che da Oyegoke, invece è proprio l'algerino a perdere la palla del vantaggio ospite. Sul quale Montipò subisce un gol beffardo. Prova quel che può per scuotere, senza successo, né colpe che si possono imputare a lui.

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GENOA (a cura di Christian Sgura)

Bijlow 6 - Akpa Akpro per poco non lo sorprende con un cross che si stampa direttamente sul palo al minuto 3. Per il resto della gara è attento e preciso nelle uscite.

Marcandalli 6,5 - Si conferma in grande crescita dopo le buone uscite recenti: da quella parte il Verona riesce a sviluppare offensivamente poco o nulla.

Ostigard 7,5 - Anche lui è il solito muro, nel gioco aereo resta un punto di forza dei rossoblù e lascia pochi spazi agli interpreti offensivi avversari. Nel finale chiude il match con il suo quinto gol in campionato, il quarto di testa, su cross di Martin.

Vasquez 6 - Si affaccia spesso in avanti per contribuire alla manovra offensiva del Grifone, qualche fatica in più quando è il Verona a spingere nel primo tempo nella sua zona di competenza.

Ellertsson 6 - Parte lui sul versante di destra del campo e difensivamente non concede nulla. Prestazione prudente e attenta dell'islandese.

Malinovskyi 5,5 - La sua tecnica e la sua qualità oggi mancano alla compagine di De Rossi, in particolare nel primo tempo. E anche sulle situazioni da fermo è stranamente impreciso. Dal 70' Amorim 6 - Il ventenne brasiliano entra con personalità.

Frendrup 7 - Dà sempre ordine alla sua squadra in mezzo al campo e i suoi recuperi difensivi sono, come spesso accade, provvidenziali. Prestazione gigante la sua.

Messias 6 - Rispetto all'altra mezzala si vede decisamente di più, le sue progressioni palla al piede creano non pochi problemi alla difesa avversaria. Dal 78' Martin 6,5 - Ha pochi minuti a disposizione, ma gli bastano per servire a Ostigard l'assist del 2-0.

Sabelli 5,5 - Non molto preciso quando ha lo spazio per creare pericoli con i suoi cross. In avvio di ripresa spreca una grande occasione calciando male. Dal 60' Norton-Cuffy 6 - Vince il duello del secondo tempo con Belghali, ha un motore diverso rispetto all'avversario sulla corsia laterale.

Colombo 5,5 - Torna dal 1' e ci mette tanta voglia, ma ciò che latita in modo evidente è l'intesa con Ekuban. Deve rimandare l'appuntamento con il record personale di gol stagionali in Serie A. Dal 78' Ekhator S.V.

Ekuban 5,5 - Confermato dopo la buona prova di una settimana fa contro la Roma, ma oggi non riesce proprio ad incidere. Dal 60' Vitinha 7,5 - Ci mette un minuto per sbloccare la partita con una conclusione dalla distanza che sorprende Montipò. il miglior modo per festeggiare il giorno del suo compleanno.

Daniele De Rossi 6,5 - Primo tempo non giocato al meglio da parte dei suoi, nella ripresa indirizza il match con i cambi: Vitinha ci mette pochissimo a realizzare l'1-0 e poi Martin su punizione serve l'assist per il 2-0 di Ostigard. Vittoria pesantissima in ottica salvezza per il Grifone.