Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Verona-Genoa 0-2, le pagelle: Vitinha festeggia il compleanno, Montipò beffato

Verona-Genoa 0-2, le pagelle: Vitinha festeggia il compleanno, Montipò beffatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 14:33Serie A
Daniele Najjar

Risultato finale: Verona-Genoa 0-2

VERONA (a cura di Daniele Najjar)

Montipò 5 - Inoperoso per un'ora - a parte che per una parata centrale - Vitinha lo beffa da 25 metri: gran destro dell'attaccante sì, ma centrale. Poi Ostigard fa 2-0: non ha colpe eccessive qui, ma nemmeno è così reattivo.

Nelsson 6 - Prova attenta la sua: puntuale in anticipo e preciso nei contrasti.

Edmundsson 6 - Colpisce la personalità con la quale si è calato in men che non si dica nella nuova realtà, sembra ormai essere lui il centrale designato e morde su tutti i palloni. Il voto si abbassa perché su Ostigard non riesce a mettere una pezza.

Valentini 6 - Non giocava titolare dal 31 gennaio: risponde con una prestazione rabbiosa e convincente, i palloni alti (e non solo) sono tutti suoi. Peccato per una chance davanti sulla quale poteva fare meglio.

Oyegoke 5,5 - Prestazione non così negativa, seppur senza grandi picchi. Certo, da oggetto misterioso fino a una settimana fa, l'ottima prova di Bologna gli fa provare giocate coraggiose. (Dal 46' Belghali 5 - Entra malino: prima uno spunto poco convinto, poi il pallone perso che porta allo 0-1 di Vitinha. Gli serve del tempo per rientrare in condizione).

Akpa-Akpro 6,5 - Migliore in campo nella prima frazione, non sbaglia una scelta ed è la guida del centrocampo. Unico neo: è abbonato al cartellino. Meno spunti nella ripresa.

Gagliardini 6 - In coppia con Akpa-Akpro forma una buona cerniera, lui con qualche sbavatura in più. Rimane guida per i compagni.

Harroui 5,5 - Le recenti ottime prove gli danno la fiducia per provare sempre la giocata: il coraggio va premiato, anche se porta ad un paio di palloni velenosi persi in uscita e davanti porta poco. (Dal 65' Suslov 6,5 - Entra bene. È un titolarissimo che di settimana in settimana sta ritrovando l'unica cosa che gli serve, ovvero il minutaggio dopo il lungo stop).

Frese 6 - Lotta e si propone. Il solito Frese formato garanzia, insomma. In fase di spinta un po' impreciso. (Dall'80' Sarr s.v.).

Orban 5,5 - La lotta, quella sempre. Non solo per colpe sue oggi non ha modo di provare a pungere. (Dall'86' Mosquera s.v.).

Bowie 5,5 - Copia-incolla rispetto a Orban, anche lui pressa come un mediano e fa anche qualche sponda in più, senza riuscire a rendersi pericoloso.

Allenatore Paolo Sammarco 5,5 - Ottimo Verona per un'ora, tradito dai cambi e non solo nella ripresa. Da Belghali per esempio si aspettava più spinta che da Oyegoke, invece è proprio l'algerino a perdere la palla del vantaggio ospite. Sul quale Montipò subisce un gol beffardo. Prova quel che può per scuotere, senza successo, né colpe che si possono imputare a lui.

---

GENOA (a cura di Christian Sgura)

Bijlow 6 - Akpa Akpro per poco non lo sorprende con un cross che si stampa direttamente sul palo al minuto 3. Per il resto della gara è attento e preciso nelle uscite.

Marcandalli 6,5 - Si conferma in grande crescita dopo le buone uscite recenti: da quella parte il Verona riesce a sviluppare offensivamente poco o nulla.

Ostigard 7,5 - Anche lui è il solito muro, nel gioco aereo resta un punto di forza dei rossoblù e lascia pochi spazi agli interpreti offensivi avversari. Nel finale chiude il match con il suo quinto gol in campionato, il quarto di testa, su cross di Martin.

Vasquez 6 - Si affaccia spesso in avanti per contribuire alla manovra offensiva del Grifone, qualche fatica in più quando è il Verona a spingere nel primo tempo nella sua zona di competenza.

Ellertsson 6 - Parte lui sul versante di destra del campo e difensivamente non concede nulla. Prestazione prudente e attenta dell'islandese.

Malinovskyi 5,5 - La sua tecnica e la sua qualità oggi mancano alla compagine di De Rossi, in particolare nel primo tempo. E anche sulle situazioni da fermo è stranamente impreciso. Dal 70' Amorim 6 - Il ventenne brasiliano entra con personalità.

Frendrup 7 - Dà sempre ordine alla sua squadra in mezzo al campo e i suoi recuperi difensivi sono, come spesso accade, provvidenziali. Prestazione gigante la sua.

Messias 6 - Rispetto all'altra mezzala si vede decisamente di più, le sue progressioni palla al piede creano non pochi problemi alla difesa avversaria. Dal 78' Martin 6,5 - Ha pochi minuti a disposizione, ma gli bastano per servire a Ostigard l'assist del 2-0.

Sabelli 5,5 - Non molto preciso quando ha lo spazio per creare pericoli con i suoi cross. In avvio di ripresa spreca una grande occasione calciando male. Dal 60' Norton-Cuffy 6 - Vince il duello del secondo tempo con Belghali, ha un motore diverso rispetto all'avversario sulla corsia laterale.

Colombo 5,5 - Torna dal 1' e ci mette tanta voglia, ma ciò che latita in modo evidente è l'intesa con Ekuban. Deve rimandare l'appuntamento con il record personale di gol stagionali in Serie A. Dal 78' Ekhator S.V.

Ekuban 5,5 - Confermato dopo la buona prova di una settimana fa contro la Roma, ma oggi non riesce proprio ad incidere. Dal 60' Vitinha 7,5 - Ci mette un minuto per sbloccare la partita con una conclusione dalla distanza che sorprende Montipò. il miglior modo per festeggiare il giorno del suo compleanno.

Daniele De Rossi 6,5 - Primo tempo non giocato al meglio da parte dei suoi, nella ripresa indirizza il match con i cambi: Vitinha ci mette pochissimo a realizzare l'1-0 e poi Martin su punizione serve l'assist per il 2-0 di Ostigard. Vittoria pesantissima in ottica salvezza per il Grifone.

Articoli correlati
Hellas Verona, è la fine del ciclo Sogliano. Entro due settimane incontro con la... Hellas Verona, è la fine del ciclo Sogliano. Entro due settimane incontro con la proprietà
Verona, Sammarco: "Non facciamo calcoli, oggi potevamo fare di più" Verona, Sammarco: "Non facciamo calcoli, oggi potevamo fare di più"
Genoa, Frendrup: "De Rossi ci dà coraggio. Vitinha? Il gol dell'anno per noi" Genoa, Frendrup: "De Rossi ci dà coraggio. Vitinha? Il gol dell'anno per noi"
Altre notizie Serie A
Pisa croce e delizia: contro il Cagliari conclude il primo tempo in vantaggio ma... Pisa croce e delizia: contro il Cagliari conclude il primo tempo in vantaggio ma resta in 10
Bologna subito in vantaggio a Sassuolo, poi perde De Silvestri. All'intervallo è... Bologna subito in vantaggio a Sassuolo, poi perde De Silvestri. All'intervallo è 0-1 al Mapei
Fallo di reazione di Durosinmi ai danni di Yerry Mina: rosso diretto e Pisa in 10... Fallo di reazione di Durosinmi ai danni di Yerry Mina: rosso diretto e Pisa in 10 col Cagliari
Hellas Verona, è la fine del ciclo Sogliano. Entro due settimane incontro con la... TMWHellas Verona, è la fine del ciclo Sogliano. Entro due settimane incontro con la proprietà
Brutte notizie per il Bologna: si ferma da solo De Silvestri ed esce, problema alla... Brutte notizie per il Bologna: si ferma da solo De Silvestri ed esce, problema alla coscia
Verona, Sammarco: "Non facciamo calcoli, oggi potevamo fare di più" Verona, Sammarco: "Non facciamo calcoli, oggi potevamo fare di più"
Genoa, Frendrup: "De Rossi ci dà coraggio. Vitinha? Il gol dell'anno per noi" Live TMWGenoa, Frendrup: "De Rossi ci dà coraggio. Vitinha? Il gol dell'anno per noi"
Cremonese, domani arriva la Fiorentina. Nicola: "Ho un obiettivo e lo perseguirò... Cremonese, domani arriva la Fiorentina. Nicola: "Ho un obiettivo e lo perseguirò fino alla fine"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Le più lette
1 Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
2 Lazio-Milan, le probabili formazioni: Sarri col solito tridente, Estupinan più di Bartesaghi
3 Cremonese-Fiorentina, le probabili formazioni: Kean in forte dubbio, si scalda Piccoli
4 Como-Roma, le probabili formazioni: Baturina largo a sinistra, Gasperini ritrova Kone
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Genoa, botta di Vitinha e Ostigard: 2-0 al Verona, De Rossi è quasi salvo
Immagine top news n.2 Annullata la Finalissima tra Spagna e Argentina. La UEFA: "L'AFA ha respinto ogni proposta"
Immagine top news n.3 Serie A, risultati e classifica: l'Inter frena, Juve 4ª per una notte. Napoli a -1 dal Milan
Immagine top news n.4 La Juve si gode Yildiz e il colpo di mercato Boga. Udine espugnata, ora è 4ª
Immagine top news n.5 L'Inter pareggia con l'Atalanta e se la prende con Manganiello. Succede di tutto a San Siro
Immagine top news n.6 Udinese-Juventus 0-1, le pagelle: Yildiz dà spettacolo, Boga non si ferma più
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: Juventus in zona Champions in attesa di Como-Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
Immagine news podcast n.2 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
Immagine news podcast n.3 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
Immagine news podcast n.4 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Danilo Caravello: "Vicenza e Benevento da applausi. Per i giovani serve un ritorno alla tecnica"
Immagine news Altre Notizie n.2 Scudetto, chi rischia di più tra Inter e Milan nel weekend? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Como-Roma decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa croce e delizia: contro il Cagliari conclude il primo tempo in vantaggio ma resta in 10
Immagine news Serie A n.2 Bologna subito in vantaggio a Sassuolo, poi perde De Silvestri. All'intervallo è 0-1 al Mapei
Immagine news Serie A n.3 Fallo di reazione di Durosinmi ai danni di Yerry Mina: rosso diretto e Pisa in 10 col Cagliari
Immagine news Serie A n.4 Hellas Verona, è la fine del ciclo Sogliano. Entro due settimane incontro con la proprietà
Immagine news Serie A n.5 Brutte notizie per il Bologna: si ferma da solo De Silvestri ed esce, problema alla coscia
Immagine news Serie A n.6 Verona, Sammarco: "Non facciamo calcoli, oggi potevamo fare di più"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 30ª giornata: il risultato parziale sorride all'Avellino. Entella sotto di due reti
Immagine news Serie B n.2 Si attende l'annuncio, ma Cole è pronto per la sua prima da allenatore: l'azzardo del Cesena
Immagine news Serie B n.3 Panchine Serie B 2025/26: tanto tuonò che piovve. Il Cesena esonera Mignani
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Mosti: "Siamo un gruppo che merita tanto per quello che dà in campo"
Immagine news Serie B n.5 Da Monza-Palermo al debutto di Caserta a Empoli, i convocati per la 30ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Busio: "Punto importante. Martedì c'è il derby, lavoreremo per essere al 100%"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Cosmi: "Anormale cambio di società durante la stagione. Crotone davvero forte"
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, Boscaglia ammette: "Squadra non allestita male, ma ci son ruoli scoperti"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati parziali della 32ª giornata: Triestina a un passo dalla D. Sorride l'Ascoli
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati della 32ª giornata: bene la Salernitana, pari della Juve NG. Le classifiche
Immagine news Serie C n.5 Club in silenzio, e punti che non arrivano. Pontedera, forse la colpa non era di Menichini
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati parziali della 32ª giornata: pari allo 'Scida', Juve NG invece sotto a Forlì
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Milan, i rossoneri non possono fermarsi adesso
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Roma, giallorossi senza vittorie al Sinigaglia dal 1989
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, i risultati della 16ª giornata: è pari tra Como Women e Ternana. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, prosegue la 16ª giornata: è lotta per il 3° posto in classifica. La guida completa
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 16ª giornata: la Lazio batte il Napoli Women e lo supera. Classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 16ª giornata: un pari che serve a poco. 1-1 il finale tra Parma e Genoa
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa Women, De La Fuente: "La squadra c’è, è consapevole di cosa deve migliorare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fra scontri diretti e una programmazione singolare. Torna in campo la Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?