Pisa-Cagliari 3-1, le pagelle: Caracciolo stupefacente, flop Kilicsoy e Durosimni
Risultato finale: Pisa-Cagliari 3-1
PISA
Nicolas 6.5 - Salva il risultato sul velenoso sinistro di Obert al tramonto del primo tempo. Incolpevole sul gol di Pavoletti, si fa trovare attendo sulla stilettata sa fuori di Kilicsoy
Calabresi 6.5 - Le sue dichiarazioni dopo il 4-0 subito al Allianz Arena non erano state banali. Risponde sul campo procurando in avvio il rigore trasformato da Moreo. Copre la sua zona in maniera efficace limitando le avanzate di Obert e Sulemana. Dal 46’ Albiol 6- Da il suo apporto alla squadra giocando con attenzione e concentrazione.
Caracciolo 8 - Mette la museruola a Kilinskoy al quale non concede praticamente niente. Mette al servizio della squadra fisicità ed eccellente senso della posizione.
Canestrelli 6 - Preciso e attento nelle letture seguendo i movimenti di Folorunsho al quale concede solo qualche giocata fuori dall’area. Sempre concentrato a non concedete possibilità ai giocatori del Cagliari che arrivano dalle sue parti.
Leris 7 - Gara di grande sacrificio per lui soprattutto in fase di non possesso. Si spende rincorrendo gli avversari che capitano dalle sue parti. Quando si presenta l’occasione accompagna la manovra offensiva proponendosi in avanti. Dal 90' Toure s.v
Aebicher 6.5 - Efficace filtro nella zona mediana del campo non concedendo mai la profondità ai palleggiatori del Cagliari. Riesce a schermare sistematicamente gli avversari chiudendo tutte le linee di passaggio.
Marin S.V – Dal 16’ Hojholt 6.5 - Entra a freddo per sostituire lo sfortunato compagno ma è mentalmente pronto. Si disimpegna limitando il centrocampo avversario, sua l’occasione del raddoppio a fine prima frazione.
Angori 6.5 - Se la deve vedere con uno dei clienti più difficili della categoria come Palestra. Lo limita portando la gara sul suo piatto forte ovvero la rapidità: gli mette la museruola schermandolo in maniera efficace.
Tramoni 6 - Mette la sua velocità e fantasia al servizio dei nerazzurri quando riescono a distendersi in campo aperto. Dal 72’ Akinsanmiro 6 - Entra con il piglio giusto dando dinamismo e quantità permettendo alla squadra nerazzurra di tenere palla lontano dalla porta.
Moreo 7 - Andrebbe clonato: trasforma il rigore in apertura trasformando il rigore procurato da Calabresi. Corre e si sacrifica per due in fase di non possesso, a volte è troppo generoso peccando da lucidità.
Durosimni 4 - Nettamente il peggiore dei suoi nella giornata del rilancio dei nerazzurri. Fatica ad entrare in partita: mette in difficoltà i compagni facendosi espellere in maniera ingenua.
Oscar Hiljemark 7 - Arriva finalmente la prima vittoria dal suo arrivo ai primi di febbraio. Prepara la partita in maniera ottimale limitando le fonti di gioco avversaria, i nerazzurri sono cinici e concreti come non mai, concedendo poco agli avversari.
CAGLIARI
Caprile 6 - Incolpevole sulle tre reti del Pisa il portiere rossoblù. Salva nel finale del primo tempo sul velenoso diagonale di Hojholt.
Ze Pedro 5.5 - Va spesso in sofferenza nella sua zona di competenza ad assorbire i movimenti dell’asse Tramoni-Angori-Moreo. Si fa vedere raramente in fase offensiva: prova a proporsi ma non incide particolarmente. Dal 76’ Albarracin s.v
Mina 6 – Al suo rientro in campo cerca di dare fisicità alla retroguardia rossoblù. Beccato nella parte finale del primo tempo per aver procurato l’espulsione di Durosimni. Dal 46’ Zappa 5 – Il suo approccio alla partita non è dei migliori. In avvio di ripresa viene coinvolto nel blackout generale che permette al Pisa di portarsi sul 3-0
Dossena 5 - Mezzo voto in più per aver messo lo zampino nel gol del 3-1 firmato da Pavoletti. Si fa trovare impreparato in entrambi i gol di Caracciolo, facendosi ingenuamente sorprendere da Caracciolo, sfiora il gol del 3-2 a metà ripresa
Obert 5 - Ristabilisce ingenuamente la parità numerica con un fallo commesso sullo sgusciante Leris. Per il resto soffre la vivacita dell’esterno nerazzurra e di Moreo quando va agire nella sua zona di competenza, si fa vedere solo una volta in avanti.
Adopo 5.5 - Non al meglio della condizione stringe i denti provando a dare il suo apporto in costruzione. Si limita a giocate scolastiche per i compagni non dando particolari impulsi alla manovra rossoblù Dal 46’ Pavoletti 7 -Senza dubbio il migliore in campo dei suoi, prova a dare una scossa ai sardi prendendosi la soddisfazione di segnare contro il Pisa, alla sua prima alla Cetilar Arena.
Gaetano 5.5 - Letteralmente ingabbiato dalla ragnatela di centrocampisti e difensori del Pisa. Si fa vedere poche volte, pagando alla distanza la sua condizione non ottimale visto che tornava oggi dall’infortunio. Dal 64’ Mazzitelli 6- Cerca di fornire geometrie
Sulemana 5 - Procura in maniera ingenua il rigore con cui i nerazzurri sbloccano la partita. Non riesce mai a liberarsi della marcatura avversaria rimanendo sostanzialmente ai margini della partita perdendo tutti duelli.
Folorunsho 5 - Prova a muoversi su tutto il fronte senza riuscire a liberarsi dalla guardia dei difensori nerazzurri. Sul 2-0 prolunga la sfera favorendo Caracciolo che firma il raddoppio
Kilicsoy 5 - In netto calo l'attaccante turno viene ingabbiato sistematicamente dai difensori del Pisa. Prova a venire incontro ai compagni abbassandosi ma si fa vedere solo in una circostanza con un tiro da fuori: troppo poco. Dal 64’ Trepy 5- Ha una sola occasione sul 3-1 per il resto non si fa mai vedere.
Fabio Pisacane 4.5 - Un Brutto Cagliari quello visto sul rettangolo di gioco della Cetilar Arena, sotto di una rete in apertura: poi non riesce ad approfittare della superiorità numerica. Da Horror l'avvio della ripresa, occorre un'inversione di tendenza.