Si fa largo l'ipotesi Sirigu per la Juventus. Può essere il vice Szczesny in caso di addio di Perin

vedi letture

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulla porta della Juventus, con particolare attenzione al profilo che dovrà vestire i panni del vice Szczesny. La prima scelta sarebbe ancora quella di trattenere Mattia Perin, ma l'oramai ex Genoa vorrebbe la certezza di un impiego con una certe regolarità. Per questo una sua partenza a titolo definitivo non è assolutamente da escludere. Il candidato forte, così, per il quotidiano potrebbe diventare Salvatore Sirigu nel caso in cui dovesse arrivare la risoluzione del contratto col Torino.