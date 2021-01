Simakan ko, fuori per 2 mesi: la nota dello Strasburgo che può cambiare le strategie del Milan

Brutte notizie per lo Strasburgo e, indirettamente, anche per il Milan: il difensore Mohamed Simakan che s'è infortunato nel fine settimana nel corso della sfida contro il Lens dovrà restare fermo per circa due mesi. A darne comunicazione lo stesso club francese, sul suo sito ufficiale: "A seguito di un infortunio rimediato durante la partita contro l'RC Lens, Mohamed Simakan ha effettuato gli esami lunedì. Dovrebbe sottoporsi a un'artroscopia che lo terrà lontano dal campo per circa due mesi".

Una notizia che può cambiare, adesso, anche la strategia di mercato del Milan: da capire se il club rossonero continuerà a trattare l'acquisto del difensore classe 2000 o se, a questo punto, cambierà obiettivo.