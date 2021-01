Simakan più difficile, il Chelsea frena su Tomori, Kabak alternativa: Milan, il punto sul difensore

In casa Milan continuano le riflessioni per quel che riguarda il giovane difensore da aggiungere alla rosa di Stefano Pioli. Il primo profilo è, o meglio sarebbe, ancora quello di Mohamed Simakan dello Strasburgo. I dirigenti del Milan, visto l'infortunio che lo terrà fuori dai campi per almeno due mesi, vorrebbero rimandare il discorso all'estate ma in questo caso il Lipsia potrebbe battere sul tempo i rossoneri. Per questo si continuano a valutare le alternative. Loic Badé del Lens non sembra convincere fino in fondo e comunque a gennaio è operazione particolarmente complicata. E pure la strada che porta a Fikayo Tomori è ricca di insidie e contrattempi: il classe '97 è uno dei profili che piace maggiormente, ma il Chelsea non è assolutamente intenzionato a privarsene a cuor leggero. Il tecnico Lampard ha parlato di "progetto a lungo termine per lui al Chelsea", per questo i Blues lo farebbero partire solo in prestito secco. Formula ovviamente non gradita ai rossoneri che vorrebbero inserire un diritto di riscatto, ma in questo caso i londinesi sparerebbero altissimo, almeno 30 milioni di euro. Quindi Ozan Kabak: il giocatore piace, contatti ci sono stati nelle passate settimane e potrebbero riaccendersi nel caso in cui le altre trattative dovessero definitivamente saltare.