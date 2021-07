Simone Gioè nuovo direttore generale dell'Hellas: "Incarico stimolante e di grande responsabilità"

Il neo direttore generale dell'Hellas Verona, Simona Gioè, ha commentato il suo nuovo incarico attraverso il sito ufficiale del club scaligero: "Ringrazio il Presidente Setti per la fiducia e per la nuova e gratificante opportunità professionale. È un incarico stimolante e di grande responsabilità che cercherò di svolgere in continuità rispetto a quanto fatto negli ultimi anni. È una sfida professionale che mi onora e sono felice di affrontarla in un club come l’Hellas Verona".