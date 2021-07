Simone Inzaghi pronto per un'Inter più verde: Salcedo e Agoumè in rampa di lancio

Sarà un'Inter forzatamente più giovane quella con cui Simone Inzaghi dovrà lavorare a partire da giovedì: è il giorno in cui il tecnico ex Lazio vedrà per la prima volta dal vivo Eddie Salcedo, tornato alla base dopo la cura Juric al Verona. Sgomiterà per diventare la quarta punta di Simone dietro ai titolari e al primo cambio, secondo la Gazzetta dello Sport. Lucien Agoumé, altro rientro dal prestito, stavolta allo Spezia, è un profilo quasi unico nel centrocampo nerazzurro. Per lui l’esame del ritiro può aprire davvero prospettive interessanti, intanto si lavora per allungare il contratto fino al 2024: i dirigenti nerazzurri sono convinti che prima o poi Lucien sarà protagonista anche a San Siro.