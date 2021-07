Sirene dalla Premier per Kessie. Il Tottenham di Paratici osserva il centrocampista del Milan

Secondo i colleghi di Eurosport, il Tottenham di Fabio Paratici sta lavorando per rinforzare la squadra soprattutto a centrocampo. Ed in tal senso, il nome buono per gli Spurs potrebbe essere quello di Franck Kessie. Quest'oggi, scherzando, il suo agente ha confessato che "solo un colpo di Stato può mandar via il Presidente dal Milan", ma per l'emittente il Tottenham potrebbe fare sul serio per l'ivoriano. Il club londinese potrebbe sfruttare le difficoltà nel rinnovo di contratto col Milan e presentare una proposta ai rossoneri, col contratto del giocatore che scadrà nel 2022.