Skriniar: "La Champions è stata un duro colpo ma vogliamo riportare l'Inter alla vittoria"

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato a Sport.sk della sua stagione: "Sono contento di andare bene e anche che la squadra stia andando bene. La stagione è ancora molto lunga e nelle prossime partite dobbiamo confermare le buone prestazioni, migliorando ancora".

All'inizio non era titolare, poi ha riconquistato il posto. Cosa significa per lei?

"Mi rende davvero felice. Dopo i successi in Europa League l'anno scorso ero finito fuori dai titolari poi però sono tornato tra le prime scelte. Devo cercare di mantenere il posto lavorando per continuare ad andare in questa direzione".

Perché l'anno scorso è finito in disparte?

"In realtà ho giocato quasi sempre saltando gli ultimi due match e basta. Non ho giocato in Europa perché la squadra aveva successo con quella rosa. Però non ero arrabbiato, al contrario. Ho aiutato la squadra al massimo delle mie possibilità. La situazione ora è diversa e penso che continuerà così".

Siete riusciti a mettervi alle spalle l'eliminazione dalla Champions?

"E' stato un duro colpo per noi. Abbiamo fatto male in Europa. Però abbiamo due trofei che possiamo ancora conquistare. Cercheremo di andare più lontano possibile".

La parola scudetto viene citata spesso nello spogliatoio?

"No molto in realtà, se ne parla più sui giornali. E' naturale però che i nostri obiettivi siano importanti. Stiamo andando bene e vorremmo riportare la squadra alla vittoria dopo anni senza successi. Il campionato è più equilibrato degli ultimi anni ed è chiaro che dobbiamo saper gestire non solo i big match ma anche tutte le altre partite".