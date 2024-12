Skriniar, niente Juve: deciso il futuro lontano da Parigi, va al Galatasaray. L'assist da Icardi

Milan Skriniar si imbarcherà a breve su un volo diretto per Istanbul e diventerà un nuovo giocatore del Galatasaray. Stando a quanto riportato da Tuttosport, in edicola oggi, il difensore slovacco arriverà dai Leoni con la formula del prestito secco fino a fine stagione e il club turco ha accettato di impegnarsi a saldarne l'ingaggio da circa 4,5 milioni di euro fino al termine dell'accordo.

Un dettaglio da non trascurare

Il ruolo di Mauro Icardi. A convincere direttamente l'ex compagno di squadra avuto ai tempi dell'Inter proprio l'argentino, che è stato contattato da Skriniar per avere informazioni sul Gala (al momento è primo in classifica a +8 su Mourinho) e sul campionato turco. In collaborazione con Lucas Torreira, con il quale aveva giocato fianco a fianco alla Sampdoria. L'offerta avanzata dal Galatasaray ha quindi convinto il 29enne a lasciare il PSG e trasferirsi a Istanbul.

Incubo a Parigi

Addio dunque alla Francia e alla Ligue 1, dopo essere finito in fondo alla scala gerarchica di Luis Enrique per volere dello stesso allenatore spagnolo. Una partenza segnata ormai da tempo, visto che già la scorsa stagione l'ex Inter non godeva di grande spazio e minutaggio all'ombra della Tour Eiffel. Ora invece, dopo un'estate di 'no' all'Arabia Saudita, è pronto a ripartire dalla Turchia. Sfuma così la pista Juventus, che in realtà non ha mai convinto pienamente la dirigenza bianconera all'affondo per questioni di caratteristiche.