Slitta la presentazione della nuova Champions: non c'è accordo sui diritti commerciali

Doveva essere la settimana giusta per presentare la nuova Champions, e invece a quanto pare non sarà così. Da programmi, la riunione del Comitato Esecutivo UEFA (composto da 17 membrI) di domani avrebbe dovuto rappresentare l’occasione per presentare alle parti interessate il nuovo format, che andrà a regime a partire dal 2024. Secondo quanto riferito da The Athletic, però, la presentazione è stata rimandata, nonostante il fatto che la riunione si terrà comunque: l’ECA non è infatti riuscita a raggiungere una posizione unitaria al suo interno, su un tema centrale come quello dello sfruttamento dei diritti commerciali per la Champions e delle decisioni che ne derivano. Non tutti i club sono infatti disposti ad accettare il potere di veto che la UEFA vorrebbe comunque mantenere, pur dando alle società maggior libertà decisionale sulla competizione di quanta non ne abbiano oggi. Le divergenze tra le società riguarderebbe anche alcuni dettagli del nuovo format, per esempio la possibilità per chi non dovesse qualificarsi attraverso il campionato nazionale di partecipare comunque, a patto di avere un blasonato curriculum europeo. Così, l’appuntamento per la presentazione slitta al 19 aprile, data del prossimo comitato esecutivo. Il giorno dopo, si terrà il Congresso UEFA che dovrebbe poi ratificare la novità. A patto che si arrivi a un accordo.